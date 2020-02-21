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В ДНК денисовцев и неандертальцев найдены следы “супердревней” популяции людей

Ученые обнаружили в ДНК неандертальцев и денисовцев свидетельства “супердревней” популяции людей. Палеогенетик из университета Юты в Солт-Лейк-Сити Алан Роджерс опубликовал результаты нового исследования в издании Science Advances.

Наличие связи предков современных жителей неафриканского происхождения с неандертальцами прослеживается в виде наличия соответствующего генома у 2% граждан. При этом 3-4% жителей Азии и Океании имеют в своем ДНК следы денисовцев. Однако ученые выяснили, что за 744 тысячи лет до этого обмена древние люди вступали в связь с еще более ранней популяцией, которая первой заселила Евразию.

Предполагается, что ее численность достигала 20-50 тысяч индивидов, а представители отделились от общего эволюционного течения около 2 млн лет назад. Специалисты пришли к выводу, что эта группа носит название Homo erectus, а их наиболее древние останки нашли в конце XX века в Грузии. По мнению ученых, эта популяция людей существовала вместе с первыми группами общих предков Homo denisovensis и Homo neanderthalensis. Однако их исчезновение могло последовать около 50 тысяч лет назад в связи с натиском выходцев из Африки.

Дальнейшее изучение данного генома позволит ученым раскрыть причины их отделения и роль в развитии человечества.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:16

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