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Первая жена Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его матерью

Первая жена Дмитрия Шепелева рассказала журналистам, что до сих пор поддерживает общение с его матерью. Пара поженилась в 2005 году, но их брак продлился недолго.
Первая жена Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его матерью

По словам бывшей супруги шоумена, она состоит в хороших отношениях с его родительницей, однако личную жизнь экс-мужа с ней не обсуждает. Уволившийся с «Первого канала» Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с ныне покойной Жанной Фриске. Он познакомился с будущей женой в Минске во время съёмок передачи «5х5», которая была популярна на белорусском ТВ в конце 90-х годов. Изначально они были коллегами, однако затем между участниками проекта вспыхнул роман. Вскоре после свадьбы бывший гражданский супруг певицы получил работу на украинском телевидении и уехал от своей избранницы. Спустя 3 года они развелись, но сейчас Анна Старцева счастлива с новым мужем, который раньше был телеведущим, а теперь занимается бизнесом. Пара воспитывает двоих детей.

Что касается личной жизни Шепелева, на данный момент он состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой. Влюбленные давно познакомили своих детей и проводят вместе время.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09

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