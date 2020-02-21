Первая жена Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его матерью

По словам бывшей супруги шоумена, она состоит в хороших отношениях с его родительницей, однако личную жизнь экс-мужа с ней не обсуждает. Уволившийся с «Первого канала» Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с ныне покойной Жанной Фриске. Он познакомился с будущей женой в Минске во время съёмок передачи «5х5», которая была популярна на белорусском ТВ в конце 90-х годов. Изначально они были коллегами, однако затем между участниками проекта вспыхнул роман. Вскоре после свадьбы бывший гражданский супруг певицы получил работу на украинском телевидении и уехал от своей избранницы. Спустя 3 года они развелись, но сейчас Анна Старцева счастлива с новым мужем, который раньше был телеведущим, а теперь занимается бизнесом. Пара воспитывает двоих детей.Что касается личной жизни Шепелева, на данный момент он состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой. Влюбленные давно познакомили своих детей и проводят вместе время.