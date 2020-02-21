Российские школьники начнут изучать работу искусственного интеллекта





Для 15 тысяч учителей необходимо будет повысить уровень своей квалификации по модулю в очно-заочном формате. В Министерстве уже разрабатываются правила расходования федерального бюджета на выдачу грантов, а также на общеобразовательные модули. С начала 2021 года будет стартовать всероссийская олимпиада по учебному модулю «Искусственный интеллект». По результатам ее прохождения, победители получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.Напомним, что в связи с нововведением Минэкономразвития и Сбербанк к 2021 году обязаны будут разработать правовые механизмы развития технологического аспекта искусственного интеллекта. Положения должны будут закрепить отдельные нормы взаимодействия человека с технологиями.