Российские школьники начнут изучать работу искусственного интеллекта
В Министерстве просвещения РФ уверяют, что с 2021 года в школьную программу будет внесено изучение искусственного интеллекта. К 2024 году планируется внедрить нововведение в большую половину всех школ.
Для 15 тысяч учителей необходимо будет повысить уровень своей квалификации по модулю в очно-заочном формате. В Министерстве уже разрабатываются правила расходования федерального бюджета на выдачу грантов, а также на общеобразовательные модули. С начала 2021 года будет стартовать всероссийская олимпиада по учебному модулю «Искусственный интеллект». По результатам ее прохождения, победители получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
Напомним, что в связи с нововведением Минэкономразвития и Сбербанк к 2021 году обязаны будут разработать правовые механизмы развития технологического аспекта искусственного интеллекта. Положения должны будут закрепить отдельные нормы взаимодействия человека с технологиями.
Для 15 тысяч учителей необходимо будет повысить уровень своей квалификации по модулю в очно-заочном формате. В Министерстве уже разрабатываются правила расходования федерального бюджета на выдачу грантов, а также на общеобразовательные модули. С начала 2021 года будет стартовать всероссийская олимпиада по учебному модулю «Искусственный интеллект». По результатам ее прохождения, победители получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
Напомним, что в связи с нововведением Минэкономразвития и Сбербанк к 2021 году обязаны будут разработать правовые механизмы развития технологического аспекта искусственного интеллекта. Положения должны будут закрепить отдельные нормы взаимодействия человека с технологиями.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:06