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Терапев Георгий Сапего рассказал, как сохранить подвижность суставов ног

Врач-терапевт Геогий Сапего сообщил о существовании программы защиты коленных и голеностопных суставов, признанной во всем мире. По мнению специалиста, пациенты пренебрегают правилами разгрузки больных костных тканей, что нивелирует пользу от медикаментозного лечения.
Терапев Георгий Сапего рассказал, как сохранить подвижность суставов ног

Специалист часто делиться полезной информацией на своем официальном сайте в Сети. Поскольку тема ревматоидного артрита одна из самых распространенных среди пациентов разных возрастов, терапевт поделился программой, которая включает в себя комплекс мер и правил защиты суставов. Прежде всего, специалист прояснил, что пациенты самостоятельно усугубляют свое состояние во время приема назначенных препаратов, так как продолжают вести прежний образ жизни, нагружая больные костные ткани. Потому первое правило комплекса – не пренебрегать болью и снизить физическую активность.

Следующая мера заключается в растяжке и разогреве мышц нижних конечностей. Георгий Сапего объяснил, что перед нагрузкой на больную ногу ее необходимо подготовить к работе в течении 5-10 минут с помощью простых упражнений на сгибание и разгибание. Кроме того, стоит уделить достаточно внимания выбору обуви, которая должна хорошо фиксировать пятку и не сгибаться в подошве. По мнению врача, лучше всего подобрать супинатор, который защитит суставы от перегрузки.

В заключение Георгий Сапего предостерег от выбора обуви с модельной твердой подошвой, резиновой платформой или туфель с высоким каблуком. Слишком плоский или наоборот высокий подъем нарушает равномерное распределение нагрузки на стопу и коленный сустав, что провоцирует развитие остеоартрита. Для профилактики возникновения пагубных последствий с помощью стельки, необходимо обратиться за консультацией в центр ортопедии.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:32

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