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Экс-участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский женится

Бывший участник телешоу «Дом-2» сделал предложение руки и сердца своей любимой. Похоже в отношениях Венцеслава и Дарьи все в полном порядке, а все возможные обиды остались позади.

Экс-участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский женится

Венцеслав Венгржановский и его девушка недавно подали в документы Московский ЗАГС. Торжество влюблённые планируют провести двадцатого марта. Участник телестройки делал предложение по всем правилам: он привстал на колено и протянул девушки обручальное кольцо.

Даша была чрезвычайно рада и, не задумываясь, ответила согласием на предложение молодого человека . Помолвку молодые люди отметили вместе с друзьями шампанским и огромным тортом, на котором вывели свои имена.

В беседе с журналистами Венцеслав признался, что очень рад предстоящему торжеству и уверен - Дарья принесёт в его жизнь только счастье.


Стало известно, что от кольца, за которое Венгржановский отдал почти 70 тысяч руб, и которое сделано из белого золота с инкрустацией камнем, девушка была в восторге.

Стало известно, что в списке гостей будут и бывшие участники телестройки, с которыми пара поддерживает общение.

Это женитьба будет второй для Венцеслава. Первой его женой была бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева, которая после развода с Венгржановским стала женой другой звезды проекта Юрия Слободяна.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02

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