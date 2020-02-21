Экс-участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский женится





Венцеслав Венгржановский и его девушка недавно подали в документы Московский ЗАГС. Торжество влюблённые планируют провести двадцатого марта. Участник телестройки делал предложение по всем правилам: он привстал на колено и протянул девушки обручальное кольцо.Даша была чрезвычайно рада и, не задумываясь, ответила согласием на предложение молодого человека . Помолвку молодые люди отметили вместе с друзьями шампанским и огромным тортом, на котором вывели свои имена.В беседе с журналистами Венцеслав признался, что очень рад предстоящему торжеству и уверен - Дарья принесёт в его жизнь только счастье.Стало известно, что от кольца, за которое Венгржановский отдал почти 70 тысяч руб, и которое сделано из белого золота с инкрустацией камнем, девушка была в восторге.Стало известно, что в списке гостей будут и бывшие участники телестройки, с которыми пара поддерживает общение.Это женитьба будет второй для Венцеслава. Первой его женой была бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева, которая после развода с Венгржановским стала женой другой звезды проекта Юрия Слободяна.