АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Мария Луговая о браке с Сергеем Лавыгиным: «Странно, что мы вообще поженились»

Мария Луговая рассказала журналистам о трудностях в отношениях с Сергеем Лавыгиным. По словам актрисы, на брак они решились лишь недавно, так как это очень серьезный шаг.
Мария Луговая о браке с Сергеем Лавыгиным: «Странно, что мы вообще поженились»

Знаменитости расписались в загсе, отказавшись от пышного торжества. Как рассказала Мария Луговая, ее новый муж не любит свадебные традиции и все, что связано с этим мероприятием. Тем не менее пара решила отметить важное событие в кругу друзей. Гостей ожидал живой оркестр, который Сергей Лавыгин изначально не одобрил. «Выходят какие-то люди, которых никто не знает, и начинают громко петь, мешая всем разговаривать», - говорил он. Как считает звезда сериала «Мурка», странно, что они с супругом решили пожениться, ведь он все время ее перебивает.

У артистов совсем разные характеры. Луговая любит все планировать, но это не подходит стилю жизни ее избранника. Иногда актрису раздражает его спонтанность, однако она также не хочет, чтобы Лавыгин был педантом. Актеры познакомились в 2013 году, но их роман быстро закончился, поскольку у звезды «Кухни» возобновились отношения с бывшей девушкой.

Возлюбленной знаменитости оказалась Анна Бегунова, которая родила ему сына. Вот только спустя 3 года совместной жизни пара рассталась. В скором времени актер снова нашел Луговую и возобновил с ней общение.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили новый признак приближающегося…
Названы главные страхи россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента…
«Дом 2» покинули Алеся Семеренко, Кристина Хамраева и Юлия…
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова без опоры прокатилась на лыжах по горному…
Терапев Георгий Сапего рассказал, как сохранить подвижность суставов…
Телеведущая Ксения Собчак: «Уфа - это столица русского…
В ДНК денисовцев и неандертальцев найдены следы “супердревней” популяции…
Первая жена Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его…
Российские школьники начнут изучать работу искусственного…
Экс-участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский…
Мария Луговая о браке с Сергеем Лавыгиным: «Странно, что мы вообще…
Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, кому нельзя употреблять…
Новый Realme X50 Pro 5G в Индии может стоить 50 000…
Социологи выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23…
"Злоупотребление пластикой и временный разрыв с Меньшовым": Главные ошибки в жизни именинницы Веры…
Собчак оценила идею мэра Сургута пересадить подчиненных на общественный…
Продюсер Тарас Ващинин о возвращении Андрея Губина на сцену: «Он активно занимается…
Телеведущая Ксения Собчак открыла маркетинговое…
Немецкий фитнес-тренер развенчал 3 популярных мифа о похудении в области…
Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под…
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Власти Катара отменили визы для российских…
Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель узнала, кто желает смерти ей и ее…
Вернувшиеся из Уханя жители Украины захотели сменить национальность после "радушного" приема на…
Сергей Соседов ответил на критику Юрия Лозы: «Пусть мнений будет больше – хороших и…
Компания «BQ» назвала основные характеристики смартфона Magic O, оснащенного встроенным…
Звезда «Дом-2» Александра Черно жестко поступила с вышедшей из тюрьмы…
"Суп - 61 рубль, спагетти – 42 рубля": Водонаева рассказала о ценах в столовой…
Просмотреть все новости