Мария Луговая о браке с Сергеем Лавыгиным: «Странно, что мы вообще поженились»

Знаменитости расписались в загсе, отказавшись от пышного торжества. Как рассказала Мария Луговая, ее новый муж не любит свадебные традиции и все, что связано с этим мероприятием. Тем не менее пара решила отметить важное событие в кругу друзей. Гостей ожидал живой оркестр, который Сергей Лавыгин изначально не одобрил., - говорил он. Как считает звезда сериала «Мурка», странно, что они с супругом решили пожениться, ведь он все время ее перебивает.У артистов совсем разные характеры. Луговая любит все планировать, но это не подходит стилю жизни ее избранника. Иногда актрису раздражает его спонтанность, однако она также не хочет, чтобы Лавыгин был педантом. Актеры познакомились в 2013 году, но их роман быстро закончился, поскольку у звезды «Кухни» возобновились отношения с бывшей девушкой.Возлюбленной знаменитости оказалась Анна Бегунова, которая родила ему сына. Вот только спустя 3 года совместной жизни пара рассталась. В скором времени актер снова нашел Луговую и возобновил с ней общение.