Новый Realme X50 Pro 5G в Индии может стоить 50 000 рупий
Новый смартфон Realme X50 Pro 5G может получить совсем не бюджетную цену, составляющую 50 000 рупий (696 долларов). На рынке Индии гаджет официально можно будет приобрести с 24 февраля.
Эксперты уже предрекают устройству Realme X50 Pro 5G проблемы с реализацией на рынке. Загвоздка состоит в том, что ранее марка позиционировала себя бюджетной и конкурировала на рынке с Xiaomi Redmi. Теперь же производители устанавливают завышенную цену для своей модели, поддерживающей 5G, а для версии с поддержкой 4G цена будет варьироваться в районе 45 000 рупий. Стоит отметить, что на данный момент на территории Индии инфраструктура для поддержки 5G отсутствует.
Realme X50 Pro 5G оснащен четырехмодульной камерой с основным датчиком на 64 Мп. Устройство функционирует на базе передового SoC Qualcomm Snapdragon 865 в комплекте с ОЗУ LPDDR5 ДО 12 Гб и ПЗУ до 256 Гб. А вот Super AMOLED-дисплей от Samsung работает с частотой обновления 90 Гц при соотношении сторон 20:9.
Эксперты уже предрекают устройству Realme X50 Pro 5G проблемы с реализацией на рынке. Загвоздка состоит в том, что ранее марка позиционировала себя бюджетной и конкурировала на рынке с Xiaomi Redmi. Теперь же производители устанавливают завышенную цену для своей модели, поддерживающей 5G, а для версии с поддержкой 4G цена будет варьироваться в районе 45 000 рупий. Стоит отметить, что на данный момент на территории Индии инфраструктура для поддержки 5G отсутствует.
Realme X50 Pro 5G оснащен четырехмодульной камерой с основным датчиком на 64 Мп. Устройство функционирует на базе передового SoC Qualcomm Snapdragon 865 в комплекте с ОЗУ LPDDR5 ДО 12 Гб и ПЗУ до 256 Гб. А вот Super AMOLED-дисплей от Samsung работает с частотой обновления 90 Гц при соотношении сторон 20:9.
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:41