Новый Realme X50 Pro 5G в Индии может стоить 50 000 рупий





Эксперты уже предрекают устройству Realme X50 Pro 5G проблемы с реализацией на рынке. Загвоздка состоит в том, что ранее марка позиционировала себя бюджетной и конкурировала на рынке с Xiaomi Redmi. Теперь же производители устанавливают завышенную цену для своей модели, поддерживающей 5G, а для версии с поддержкой 4G цена будет варьироваться в районе 45 000 рупий. Стоит отметить, что на данный момент на территории Индии инфраструктура для поддержки 5G отсутствует.Realme X50 Pro 5G оснащен четырехмодульной камерой с основным датчиком на 64 Мп. Устройство функционирует на базе передового SoC Qualcomm Snapdragon 865 в комплекте с ОЗУ LPDDR5 ДО 12 Гб и ПЗУ до 256 Гб. А вот Super AMOLED-дисплей от Samsung работает с частотой обновления 90 Гц при соотношении сторон 20:9.