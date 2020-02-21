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Социологи выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23 февраля

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в результате которого узнали, какие подарки хотят получить мужчины на День защитника Отечества. Как выяснилось, больше всего представители сильного пола ждут особого внимания со стороны близких.
Социологи выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23 февраля

Согласно собранным данным специалистов исследовательской организации, около 27% респондентов хотели бы провести 23 февраля в общении с близкими, а лучшим подарком для них будет внимание родных. 17% мужчин мечтают об автомобиле и 15% о заграничном отпуске. Также в список желаемых презентов попали жилплощадь в городе, премия от государства, деньги и рыболовные принадлежности.

Кроме того, в результате опроса выяснилось, что меньше всего мужчины хотели бы получить книгу или электронный мобильный девайс, а 14% вовсе не хотят подарков на 23 февраля. Благодаря тому, что общественное исследование проходило по телефону среди 1600 жителей России, социологи узнали, что выбирают женщины для сюрприза. Около 31% выбрали праздничный ужин и 28% - косметику. Остальные предпочли одежду и деньги, а 17% сообщили, что не намерены ничего дарить.

Специалисты заключили, что желаемые автомобили или путевки в отпуск отсутствуют в списке подарков участниц социального опроса.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:35

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