Социологи выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23 февраля





Согласно собранным данным специалистов исследовательской организации, около 27% респондентов хотели бы провести 23 февраля в общении с близкими, а лучшим подарком для них будет внимание родных. 17% мужчин мечтают об автомобиле и 15% о заграничном отпуске. Также в список желаемых презентов попали жилплощадь в городе, премия от государства, деньги и рыболовные принадлежности.Кроме того, в результате опроса выяснилось, что меньше всего мужчины хотели бы получить книгу или электронный мобильный девайс, а 14% вовсе не хотят подарков на 23 февраля. Благодаря тому, что общественное исследование проходило по телефону среди 1600 жителей России, социологи узнали, что выбирают женщины для сюрприза. Около 31% выбрали праздничный ужин и 28% - косметику. Остальные предпочли одежду и деньги, а 17% сообщили, что не намерены ничего дарить.Специалисты заключили, что желаемые автомобили или путевки в отпуск отсутствуют в списке подарков участниц социального опроса.