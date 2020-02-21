"Злоупотребление пластикой и временный разрыв с Меньшовым": Главные ошибки в жизни именинницы Веры Алентовой





Вера Алентова родилась в актерской семье, но мать была против ее работы на сцене. Однако в период поступления ее привлек набор в труппу в драмкружок Барнаула, где монолог показался руководству убедительным. Тогда будущая артистка специально провалила экзамен по английскому языку, чтобы не поступать в медицинский, и отправилась на работу, ожидая возможности поступить в театральный в следующем году. Школа-студия МХАТ открыла ей не только возможность работать в большом кино, но и свела с любовью всей жизни – Владимиром Меньшовым.Даже несмотря на работу в разных городах влюбленные мечтали о свадьбе, но в итоге семейная жизнь началась в бедности. Долгое время они жили в раздельных общежитиях, а их дочь родилась в непростых условиях. Вскоре в карьере Веры Алентовой последовали неудачи, которые негативно повлияли на брак. Тогда звезды решили жить отдельно, но не подали на развод. За эти годы актриса получила квартиру и переехала туда с ребенком, а потом нашла старые переписки с мужем и решила больше с ним не разлучаться. Актриса отметила, что расставание благоприятно повлияло на их брак и больше они не ссорились.Вера Алентова считалась одной из наиболее привлекательных актрис советского времени, но любовь к пластической хирургии полностью изменила ее лицо. Актриса признается, что фанаты часто называют ее внешность неузнаваемой, но она предпочитает не комментировать способы своего омоложения.