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"Злоупотребление пластикой и временный разрыв с Меньшовым": Главные ошибки в жизни именинницы Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова сделала в жизни немало ошибок, но главными из них считает временное расставание с супругом Владимиром Меньшовым и злоупотребление пластической хирургией. По словам знаменитости, празднующей 78-летие, она пережила период отсутствия узнаваемости.
"Злоупотребление пластикой и временный разрыв с Меньшовым": Главные ошибки в жизни именинницы Веры Алентовой

Вера Алентова родилась в актерской семье, но мать была против ее работы на сцене. Однако в период поступления ее привлек набор в труппу в драмкружок Барнаула, где монолог показался руководству убедительным. Тогда будущая артистка специально провалила экзамен по английскому языку, чтобы не поступать в медицинский, и отправилась на работу, ожидая возможности поступить в театральный в следующем году. Школа-студия МХАТ открыла ей не только возможность работать в большом кино, но и свела с любовью всей жизни – Владимиром Меньшовым.

Даже несмотря на работу в разных городах влюбленные мечтали о свадьбе, но в итоге семейная жизнь началась в бедности. Долгое время они жили в раздельных общежитиях, а их дочь родилась в непростых условиях. Вскоре в карьере Веры Алентовой последовали неудачи, которые негативно повлияли на брак. Тогда звезды решили жить отдельно, но не подали на развод. За эти годы актриса получила квартиру и переехала туда с ребенком, а потом нашла старые переписки с мужем и решила больше с ним не разлучаться. Актриса отметила, что расставание благоприятно повлияло на их брак и больше они не ссорились.

Вера Алентова считалась одной из наиболее привлекательных актрис советского времени, но любовь к пластической хирургии полностью изменила ее лицо. Актриса признается, что фанаты часто называют ее внешность неузнаваемой, но она предпочитает не комментировать способы своего омоложения.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:27

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