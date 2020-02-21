Собчак оценила идею мэра Сургута пересадить подчиненных на общественный транспорт





Фотографию, на которой изображён заместитель мера Сургута Алексей Жердев, рассчитывающийся за поездку на автобусе, Ксения оценила как демократизацию власти.В интервью журналистам сургутский заместитель мэра пояснил, что фотографию сделали буквально на днях, когда он добирался на работу в администрацию на автобусе. Также он рассказал, что и до распоряжения мэра частенько передвигался по городу, пользуясь общественным транспортом. Чиновник согласился с идеей своего начальника и поведал, что сам живет по принципу «не почувствуешь, не поймёшь».Ранее журналисты сообщали, что мэр Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, пришёл к подобному решению после многочисленных жалоб жителей, касающихся пассажирских перевозок. Он считает, что только оказавшись на месте простых пассажиров, его подчиненные сумеют принять нужные и необходимые решения, касающиеся работы общественного транспорта.