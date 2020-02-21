Продюсер Тарас Ващинин о возвращении Андрея Губина на сцену: «Он активно занимается спортом»

Как отметил представитель звезды 90-х годов, в скором будущем артист собирается начать выступать перед фанатами своего творчества., - заявил Тарас Ващинин. Он также добавил, что сейчас в жизни Андрея Губина все отлично. Однако недавно артист говорил, что не собирается возвращаться на сцену. По словам продюсера знаменитости, он сделал это специально, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, поскольку чрезмерный интерес к персоне исполнителя не дает сосредоточиться на музыке.Поклонники с нетерпением ждут увидеть своего кумира на сцене. В недалеком будущем Губин порадует публику не только новым материалом, но и старыми хитами, которые обожают миллионы россиян.