Телеведущая Ксения Собчак открыла маркетинговое агенство

Известно, что Ксения Собчак одновременно занимается несколькими проектами. Так, телеведущая снимает личную передачу на YouTube, а также ведет программу «Док-Ток» на Первом канале. К слову, передача не вызвала должного восторга у зрителей, а наоборот подверглась критике с их стороны. Параллельно Ксения Собчак решила заниматься продвижением тех людей, которые обладают некими талантами, а ко всему могли бы влиять на общественное мнение. Именно с этой целью по словам Собчак, она и открыла маркетинговое агентство.Так, в личном блоге Ксения Собчак написала, что ее команда работает над созданием успешных брендов и отметила, что представители организации относят себя к абсолютно новому, а также качественному СМИ. Помимо этого, Ксения Собчак дала совет следить за их деятельностью, так как впереди будет много интересного.Напомним, ранее Ксения Собчак оценила, каковы перспективы Шнурова в политике.