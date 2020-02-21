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Телеведущая Ксения Собчак открыла маркетинговое агенство

Телеведущая Ксения Собчак ведет достаточно активный образ жизни. Так, она не только занимается бесконечным собственным продвижением, но и открыла личное маркетинговое агентство.

Телеведущая Ксения Собчак открыла маркетинговое агенство

Известно, что Ксения Собчак одновременно занимается несколькими проектами. Так, телеведущая снимает личную передачу на YouTube, а также ведет программу «Док-Ток» на Первом канале. К слову, передача не вызвала должного восторга у зрителей, а наоборот подверглась критике с их стороны. Параллельно Ксения Собчак решила заниматься продвижением тех людей, которые обладают некими талантами, а ко всему могли бы влиять на общественное мнение. Именно с этой целью по словам Собчак, она и открыла маркетинговое агентство.

Так, в личном блоге Ксения Собчак написала, что ее команда работает над созданием успешных брендов и отметила, что представители организации относят себя к абсолютно новому, а также качественному СМИ. Помимо этого, Ксения Собчак дала совет следить за их деятельностью, так как впереди будет много интересного.


Напомним, ранее Ксения Собчак оценила, каковы перспективы Шнурова в политике.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15

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