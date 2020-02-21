Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под воду
Юлия Ковальчук часто делится с подписчиками в Instagram своими секретами, а на этот раз она рассказала им о фобии. Дело в том, что после участия в проекте «Последний герой» певица боится погружения под воду.
В новой публикации знаменитость открыла несколько интересных фактов о себе, назвав их необычными. По словам Юлии Ковальчук, в детстве она вместе с друзьями любила плеваться с балкона или кидать грязь. Кроме этого, артистка оказалась избирательной в еде, так как не ест свинину из-за вкуса мяса, а также лук, чеснок и редис. Однако среди увлечений представительницы шоу-бизнеса присутствует хобби, которое нравится мужчинам. «Обожаю речную рыбалку и могу говорить о прикорме, жмыхе и блеснах безостановочно», - заявила исполнительница. При этом у нее есть страхи, появившиеся после участия в экстремальной передаче.
Звезда «Последнего героя» рассказала, что теперь боится погружения под воду. Эта новость очень удивила фолловеров Ковальчук, о чем они высказались в комментариях.
В новой публикации знаменитость открыла несколько интересных фактов о себе, назвав их необычными. По словам Юлии Ковальчук, в детстве она вместе с друзьями любила плеваться с балкона или кидать грязь. Кроме этого, артистка оказалась избирательной в еде, так как не ест свинину из-за вкуса мяса, а также лук, чеснок и редис. Однако среди увлечений представительницы шоу-бизнеса присутствует хобби, которое нравится мужчинам. «Обожаю речную рыбалку и могу говорить о прикорме, жмыхе и блеснах безостановочно», - заявила исполнительница. При этом у нее есть страхи, появившиеся после участия в экстремальной передаче.
Звезда «Последнего героя» рассказала, что теперь боится погружения под воду. Эта новость очень удивила фолловеров Ковальчук, о чем они высказались в комментариях.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:09