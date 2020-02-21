Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под воду

В новой публикации знаменитость открыла несколько интересных фактов о себе, назвав их необычными. По словам Юлии Ковальчук, в детстве она вместе с друзьями любила плеваться с балкона или кидать грязь. Кроме этого, артистка оказалась избирательной в еде, так как не ест свинину из-за вкуса мяса, а также лук, чеснок и редис. Однако среди увлечений представительницы шоу-бизнеса присутствует хобби, которое нравится мужчинам., - заявила исполнительница. При этом у нее есть страхи, появившиеся после участия в экстремальной передаче.Звезда «Последнего героя» рассказала, что теперь боится погружения под воду. Эта новость очень удивила фолловеров Ковальчук, о чем они высказались в комментариях.