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Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под воду

Юлия Ковальчук часто делится с подписчиками в Instagram своими секретами, а на этот раз она рассказала им о фобии. Дело в том, что после участия в проекте «Последний герой» певица боится погружения под воду.
Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под воду

В новой публикации знаменитость открыла несколько интересных фактов о себе, назвав их необычными. По словам Юлии Ковальчук, в детстве она вместе с друзьями любила плеваться с балкона или кидать грязь. Кроме этого, артистка оказалась избирательной в еде, так как не ест свинину из-за вкуса мяса, а также лук, чеснок и редис. Однако среди увлечений представительницы шоу-бизнеса присутствует хобби, которое нравится мужчинам. «Обожаю речную рыбалку и могу говорить о прикорме, жмыхе и блеснах безостановочно», - заявила исполнительница. При этом у нее есть страхи, появившиеся после участия в экстремальной передаче.

Звезда «Последнего героя» рассказала, что теперь боится погружения под воду. Эта новость очень удивила фолловеров Ковальчук, о чем они высказались в комментариях.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:09

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