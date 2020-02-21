Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель узнала, кто желает смерти ей и ее ребенку
Взаимоотношения Ольги Рапунцель и Татьяны Владимировны Григорьевской катятся в пропасть. Если несколько дней назад Ольга отказывалась даже разговаривать с матерью, уже сейчас сама Татьяна Владимировна не желает иметь с дочерью ничего общего. Женщина перестала скрывать, что не уверена, будет ли способна забыть нанесенные ей оскорбления, да и просто опасается неадекватных поступков своей дочери.
Ольга Рапунцель не смогла сдержать эмоции, услышав обидные слова матери, сказанные ей на семейном совете. Девушка убежала к себе в комнату и там у неё приключилась настоящая истерика. Как она позже призналась, свою родную маму Оля считают страшным врагом и подозревает в ужасных вещах. Оля искренне не понимает причины такого отношения к ней самых близких и родных людей.
Как сказала девушка, Татьяна Георгиевна желает ей смерти и готова сделать всё, чтобы Ольга Рапунцель потеряла своего неродившегося ребёнка. По словам Оли, она панически боится жить на одной территории с Татьяной Владимировной и Аленой Савкиной. Девушка снова заговорила о своём уходе.
Ольга Рапунцель не смогла сдержать эмоции, услышав обидные слова матери, сказанные ей на семейном совете. Девушка убежала к себе в комнату и там у неё приключилась настоящая истерика. Как она позже призналась, свою родную маму Оля считают страшным врагом и подозревает в ужасных вещах. Оля искренне не понимает причины такого отношения к ней самых близких и родных людей.
Как сказала девушка, Татьяна Георгиевна желает ей смерти и готова сделать всё, чтобы Ольга Рапунцель потеряла своего неродившегося ребёнка. По словам Оли, она панически боится жить на одной территории с Татьяной Владимировной и Аленой Савкиной. Девушка снова заговорила о своём уходе.