Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель узнала, кто желает смерти ей и ее ребенку

Ольга Рапунцель не смогла сдержать эмоции, услышав обидные слова матери, сказанные ей на семейном совете. Девушка убежала к себе в комнату и там у неё приключилась настоящая истерика. Как она позже призналась, свою родную маму Оля считают страшным врагом и подозревает в ужасных вещах. Оля искренне не понимает причины такого отношения к ней самых близких и родных людей.Как сказала девушка, Татьяна Георгиевна желает ей смерти и готова сделать всё, чтобы Ольга Рапунцель потеряла своего неродившегося ребёнка. По словам Оли, она панически боится жить на одной территории с Татьяной Владимировной и Аленой Савкиной. Девушка снова заговорила о своём уходе.