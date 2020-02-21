Власти Катара отменили визы для российских граждан
С 23 февраля россияне смогут прибыть в Катар по безвизовому сообщению. Данное соглашение между странами действует в двустороннем режиме.
Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания. Путешественники освобождаются от обязательного получения визы, а их время нахождения в стране не должно превышать 90 дней за полгода. Представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что нововведение повысит туристический поток между Россией и Катаром. Однако сейчас количество приезжих из данного ближневостояного государства настолько мало, что оно не упоминается в статистике.
В последние годы главный поток туристов в страны Персидского залива направлен в ОАЭ, передает издание “Слово и Дело”.
Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания. Путешественники освобождаются от обязательного получения визы, а их время нахождения в стране не должно превышать 90 дней за полгода. Представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что нововведение повысит туристический поток между Россией и Катаром. Однако сейчас количество приезжих из данного ближневостояного государства настолько мало, что оно не упоминается в статистике.
В последние годы главный поток туристов в страны Персидского залива направлен в ОАЭ, передает издание “Слово и Дело”.