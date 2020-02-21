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Сергей Соседов ответил на критику Юрия Лозы: «Пусть мнений будет больше – хороших и разных»

Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом ответил на критику Юрия Лозы. По мнению эксперта, музыкант является очень талантливым человеком.
Сергей Соседов ответил на критику Юрия Лозы: «Пусть мнений будет больше – хороших и разных»

Как отметил журналист, каждый имеет право высказывать свое мнение, что его совсем не расстраивает и не оскорбляет. «Я прекрасно понимаю, что если критикую я, то каждый может критиковать и меня», - заявил Сергей Соседов. Он добавил, что в данной ситуации Юрий Лоза поддерживает корпоративную солидарность, поэтому было бы странно, если бы он принял точку зрения шоумена. Также он подчеркнул, что никак не может навредить композитору, так как он не имеет влиятельных связей. По мнению критика, «попасть в немилость к Пугачевой» - это намного серьезнее.

Кроме этого, Соседов отметил, что у него никогда не было конфликтов с музыкантом. В свое время он даже прочитал «остроумную книжку» Лозы о том, как создаются хитовые песни. По словам журналиста, он не любит комментировать чужое мнение о своей персоне.

Ранее певец заявил, что журналист «ничего путного не сделал в жизни». Таким образом он отреагировал на критику шоумена в адрес Примадонны, которой тот советовал покинуть сцену.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:43

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