Звезда «Дом-2» Александра Черно жестко поступила с вышедшей из тюрьмы матерью





На протяжении долгого времени Александра Черно не поддерживала общение со своей родительницей. Однако недавно выяснилось, что еще летом ее мама вышла из колонии и вместо того, чтобы начать жизнь с чистого листа, вновь взялась за старое.Так, поклонники начали спрашивать у участницы «Дом-2» Александры Черно, а почему она не проявляет никакого внимания по отношению к своей маме и не пытается ей оказать помощь. Однако сама Александра подчеркнула, что у нее совсем нет желания сюсюкаться с той женщиной, которая оставила ее много лет назад, когда она была еще ребенком.По словам Черно, женщина освободилась еще летом, но тогда она даже была не против, чтобы наладить хоть какое-то общение, но мать начала тянуть с нее денежные средства. Осознав, что ничего хорошего из этого не выйдет Александра Черно просто на просто заблокировала ее во всех соцсетях.