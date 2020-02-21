Звезда «Дом-2» Александра Черно жестко поступила с вышедшей из тюрьмы матерью
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александра Черно продолжает проявлять жестокость по отношению к своей матери. Летом женщина вышла из тюрьмы, но участница телестройки решила не оказывать ей какую-либо помощь.
На протяжении долгого времени Александра Черно не поддерживала общение со своей родительницей. Однако недавно выяснилось, что еще летом ее мама вышла из колонии и вместо того, чтобы начать жизнь с чистого листа, вновь взялась за старое.
Так, поклонники начали спрашивать у участницы «Дом-2» Александры Черно, а почему она не проявляет никакого внимания по отношению к своей маме и не пытается ей оказать помощь. Однако сама Александра подчеркнула, что у нее совсем нет желания сюсюкаться с той женщиной, которая оставила ее много лет назад, когда она была еще ребенком.
По словам Черно, женщина освободилась еще летом, но тогда она даже была не против, чтобы наладить хоть какое-то общение, но мать начала тянуть с нее денежные средства. Осознав, что ничего хорошего из этого не выйдет Александра Черно просто на просто заблокировала ее во всех соцсетях.
На протяжении долгого времени Александра Черно не поддерживала общение со своей родительницей. Однако недавно выяснилось, что еще летом ее мама вышла из колонии и вместо того, чтобы начать жизнь с чистого листа, вновь взялась за старое.
Так, поклонники начали спрашивать у участницы «Дом-2» Александры Черно, а почему она не проявляет никакого внимания по отношению к своей маме и не пытается ей оказать помощь. Однако сама Александра подчеркнула, что у нее совсем нет желания сюсюкаться с той женщиной, которая оставила ее много лет назад, когда она была еще ребенком.
По словам Черно, женщина освободилась еще летом, но тогда она даже была не против, чтобы наладить хоть какое-то общение, но мать начала тянуть с нее денежные средства. Осознав, что ничего хорошего из этого не выйдет Александра Черно просто на просто заблокировала ее во всех соцсетях.