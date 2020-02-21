Анастасия Волочкова дважды опозорилась перед публикой из-за неудобных нарядов

Интернет-пользователи обсуждают сюжеты, которые вызывают у них сочувствие знаменитости. На этот раз она снялась в фотосессии, позируя перед камерами в бархатном вечернем платье. Для красивого кадра Волочкова встала в эффектную позу на пуантах, выставив одну ногу в сторону. Тем не менее, когда звезда завершила свой элемент, она внезапно наступила на наряд и запуталась в нем. В результате танцовщица упала на пол с приличной высоты. Примечательно, что красивое платье уже второй раз стало причиной подобной ситуации. Однажды, когда артистка стояла на сцене, к ней подошла фанатка, которая хотела вручить кумиру цветы, а после этого они решили обняться. Затем светская львица начала вставать, но снова наступила на подол наряда и упала.Как отметила позже Волочкова, ей было очень больно. При этом балерина продолжила свое выступление, выполняя хореографические композиции.