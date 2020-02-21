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"Суп - 61 рубль, спагетти – 42 рубля": Водонаева рассказала о ценах в столовой Госдумы

Бывшая ведущая телевизионного шоу Дом 2 впервые попала в депутатскую столовую.

"Суп - 61 рубль, спагетти – 42 рубля": Водонаева рассказала о ценах в столовой Госдумы

Как мы писали ранее, модель и телеведущая Алена Водонаева со своим адвокатом недавно была на приёме у депутата Оксаны Пушкиной в Государственной Думе. Решив все текущие вопросы и договорившись о дальнейшем сотрудничестве девушки спустились в столовую.

Поражённая стоимостью блюд Алена Водонаева не могла не поделиться со своими подписчиками. Согласно меню бизнес-ланча, которая модель опубликовала у себя в Instagram, салат и порция супа будут стоить 270 руб. Тот же салат и горячее блюдо стоит уже 340. Если же выбрать суп и горячее, заплатить придется 320 руб. Ну а для самых голодных, и салат, и суп, и горячее обойдутся в 400 руб.


Надо признать, что возможно перекусить и за меньшие деньги. Например порция спагетти будет стоить 42 руб, вареников — 110, а приобрести отдельно порцию супа обойдется всего в 61 руб. Столько же будут стоить некие «сырные жемчужины с брусникой».

После ланча Алена Водонаева сделал вывод, что блюда оказались совсем неплохие. Она заказала себе салат с овощами и яйцом, пару ломтиков хлеба и кисель, который вызвал у неё настоящий восторг.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33

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