В гробнице Тутанхамона археологи обнаружили возможную могилу Нефертити





Гробница Тутанхамона была обнаружена Говардом Картером в 1922 году, а в итоге находка стала настоящей сенсацией в археологии. Однако современные ученые подозревают, что их коллега не обследовал все помещения гробницы как следует, из-за чего вторая “сенсация” была упущена. Речь о могиле Нефертити, одной из наиболее известных правительниц Древнего Египта, которая до сих пор не была найдена. Георадар показал, что на месте захоронения Тутанхамона, сына царицы, есть коридор, ведущий в помещение шириной 9,5 м и высотой 1,8 м. Комната, в которой упокоен фараон, также считается слишком маленькой для такой личности. Поэтому ученые предполагают, что некоторые помещения гробницы до сих пор не распечатаны.Историки уверены, что Нефертити, обладавшая огромным влиянием, должна быть похоронена в Долине Царей. До сих пор не доказано, что найденное помещение является усыпальницей царицы, но оно и гробница Тутанхамона были прорыты в одно время.