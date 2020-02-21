Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами от дизельного топлива
Ученые из Канады пришли к выводу, что повышенная концентрация в воздухе ультрадисперсных частиц, образующихся при горении дизельного топлива, повышает риск развития рака мозга. Результаты нового исследования были опубликованы в издании Epidemiology.
Ультрадисперсные частицы производятся в результате многих процессов, но наиболее распространенными считаются сгорание дизельного топлива и работа заводов. Эти выбросы медики считают сильными канцерогенами, которые существенно повышают развитие рака легких и мозга. Представители из Университета Макгилла проанализировали состояние здоровья около 2 миллионов человек, проживающих в Монреале или Торонто в период с 2001 по 2016 год.
У 1,4 тысяч из них врачи диагностировали рак головного мозга. Оказалось, что люди, жившие в районах с наибольшим выбросом ультрадисперсных частиц, имели вдвое больший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто подвергся минимальному воздействию. Связь особенно заметна, если исключить из исследования курильщиков и граждан с ожирением, поскольку они считаются наиболее уязвимыми. Согласно подсчетам медиков, один из 100 тысяч граждан заболеет раком головного мозга при увеличении концентрации данных частиц на каждые 10 тысяч на кубический сантиметр.
Ультрадисперсные частицы производятся в результате многих процессов, но наиболее распространенными считаются сгорание дизельного топлива и работа заводов. Эти выбросы медики считают сильными канцерогенами, которые существенно повышают развитие рака легких и мозга. Представители из Университета Макгилла проанализировали состояние здоровья около 2 миллионов человек, проживающих в Монреале или Торонто в период с 2001 по 2016 год.
У 1,4 тысяч из них врачи диагностировали рак головного мозга. Оказалось, что люди, жившие в районах с наибольшим выбросом ультрадисперсных частиц, имели вдвое больший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто подвергся минимальному воздействию. Связь особенно заметна, если исключить из исследования курильщиков и граждан с ожирением, поскольку они считаются наиболее уязвимыми. Согласно подсчетам медиков, один из 100 тысяч граждан заболеет раком головного мозга при увеличении концентрации данных частиц на каждые 10 тысяч на кубический сантиметр.