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Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами от дизельного топлива

Ученые из Канады пришли к выводу, что повышенная концентрация в воздухе ультрадисперсных частиц, образующихся при горении дизельного топлива, повышает риск развития рака мозга. Результаты нового исследования были опубликованы в издании Epidemiology.

Ультрадисперсные частицы производятся в результате многих процессов, но наиболее распространенными считаются сгорание дизельного топлива и работа заводов. Эти выбросы медики считают сильными канцерогенами, которые существенно повышают развитие рака легких и мозга. Представители из Университета Макгилла проанализировали состояние здоровья около 2 миллионов человек, проживающих в Монреале или Торонто в период с 2001 по 2016 год.

У 1,4 тысяч из них врачи диагностировали рак головного мозга. Оказалось, что люди, жившие в районах с наибольшим выбросом ультрадисперсных частиц, имели вдвое больший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто подвергся минимальному воздействию. Связь особенно заметна, если исключить из исследования курильщиков и граждан с ожирением, поскольку они считаются наиболее уязвимыми. Согласно подсчетам медиков, один из 100 тысяч граждан заболеет раком головного мозга при увеличении концентрации данных частиц на каждые 10 тысяч на кубический сантиметр.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04

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