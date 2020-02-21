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«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Гоген Солнцев озвучил пенсию своей пожилой супруги

Эпатажный актер жалуется, что журналисты засыпали его вопросами.

«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Гоген Солнцев озвучил пенсию своей пожилой супруги

Неоднозначный шоумен Гоген Солнцев на своей странице в социальной сети Instargam ответил на волнующих многих вопрос, какой размер пенсии у его немолодой жены Екатерины Терешкович. Солнцев посетовал, что уже несколько дней телефон буквально разрывается от звонков журналистов. Их всех интересует этот вопрос.

«Когда я отвечаю, что меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича, — удивляются.», - поделился Гоген Солнцев с подписчиками.


По его словам журналистов удивляет, что пенсия его супруги составляет 15 с небольшим тысяч рублей в месяц. Так же он поинтересовался у подписчиков, смогут ли они с супругой получить миллион рублей как материнский капитал, если у них родится двойня.


Последние дни многие актеры звезды шоу бизнеса делились данными о своих пенсионных начислениях. Например Сергей Горох, который является концертным директором Бориса Моисеева, озвучил информацию, что пенсия Моисеева составляет двадцать пять тысяч руб. Правда ежемесячно он получает ещё тридцать как заслуженный артист.

Подобными доходами не смог похвастаться легендарный ведущий Леонид Якубович. Его пенсия составляет только двадцать три тысячи. Ведущий жаловался, что не понимает, куда делись отчисления, которые он платил всю жизнь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:59

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