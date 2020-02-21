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Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак кишечника

Звезда “Гарри Поттера”, 69-летняя, Джули Уолтерс победила рак кишечника. Поклонники не догадывались, что в последнее время актриса страдала от тяжелого недуга.

Джули Уолтерс получила известность благодаря роли Молли Уизли в фильмах о приключениях Гарри Поттера. Она также работала над кинолентами “Джейн Остин” и “Билли Эллиот”. Однако даже при загруженном рабочем графике актриса не прекращала вести борьбу за собственную жизнь. Изначально у нее появились регулярные боли в животе, из-за которых звезда обратилась к доктору. Медики диагностировали ей рак кишечника, но в это не могла поверить сама Уолтерс, считая, что была допущена ошибка. Семья уговорила ее пройти лечение, в связи с чем была удалена пораженная часть кишечника, а также знаменитость согласилась на химиотерапию. После нескольких месяцев борьбы контрольное сканирование показало отсутствие опухоли.
Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак кишечника

Сейчас Джули Уолтерс существенно снизила актерскую деятельность, отметив, что никогда не возьмет роль, ради которой на съемочной площадке нужно будет присутствовать круглосуточно. В 2020 году с ее участием в прокат выйдет фильм “Таинственный сад”, а уже 22 февраля звезда готовится отпраздновать 70-летний юбилей.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:43

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