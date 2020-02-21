Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак кишечника





Джули Уолтерс получила известность благодаря роли Молли Уизли в фильмах о приключениях Гарри Поттера. Она также работала над кинолентами “Джейн Остин” и “Билли Эллиот”. Однако даже при загруженном рабочем графике актриса не прекращала вести борьбу за собственную жизнь. Изначально у нее появились регулярные боли в животе, из-за которых звезда обратилась к доктору. Медики диагностировали ей рак кишечника, но в это не могла поверить сама Уолтерс, считая, что была допущена ошибка. Семья уговорила ее пройти лечение, в связи с чем была удалена пораженная часть кишечника, а также знаменитость согласилась на химиотерапию. После нескольких месяцев борьбы контрольное сканирование показало отсутствие опухоли.Сейчас Джули Уолтерс существенно снизила актерскую деятельность, отметив, что никогда не возьмет роль, ради которой на съемочной площадке нужно будет присутствовать круглосуточно. В 2020 году с ее участием в прокат выйдет фильм “Таинственный сад”, а уже 22 февраля звезда готовится отпраздновать 70-летний юбилей.