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Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и уверенно"

Илья Глинников все еще находится в поисках второй половинки. Звезда сериала «Интерны назвал журналистам черты идеальной девушки, с которой мечтает прожить всю жизнь.
Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и уверенно"

После завершения романа с моделью Дарьей Клюкиной актер решил посвятить себя работе, временно прекратив искать любимого человека. Не так давно на канале «Супер» начался показ 3-го сезона сериала «Фитнес», где Илья Глинников сыграл боксера. По словам участника передачи «Холостяк», он является романтичным мужчиной, однако здесь присутствуют нюансы. Его представления о романтике отличаются от мнений других людей на это счет. Как отметил артист, мужчина должен уметь за себя постоять и быть спонтанным, чтобы ни у кого из пары не было ожиданий.

Что касается идеальной девушки для знаменитости, рядом с ней он должен ощущать себя уверенно и спокойно. Глинникову важно, чтобы было о чем поговорить со второй половинкой, а иногда помолчать. Возлюбленная станет для него основной мотивацией, чтобы добиваться новых целей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:28

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