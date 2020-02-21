Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и уверенно"

После завершения романа с моделью Дарьей Клюкиной актер решил посвятить себя работе, временно прекратив искать любимого человека. Не так давно на канале «Супер» начался показ 3-го сезона сериала «Фитнес», где Илья Глинников сыграл боксера. По словам участника передачи «Холостяк», он является романтичным мужчиной, однако здесь присутствуют нюансы. Его представления о романтике отличаются от мнений других людей на это счет. Как отметил артист, мужчина должен уметь за себя постоять и быть спонтанным, чтобы ни у кого из пары не было ожиданий.Что касается идеальной девушки для знаменитости, рядом с ней он должен ощущать себя уверенно и спокойно. Глинникову важно, чтобы было о чем поговорить со второй половинкой, а иногда помолчать. Возлюбленная станет для него основной мотивацией, чтобы добиваться новых целей.