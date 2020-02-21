Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Русские грузины»





Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак, имеющая теперь собственное шоу на Первом канале, уже двадцать лет назад носила мини и выбирала для себя достаточно неоднозначные образы. С течением времени у теледивы вкус стал тоньше. Она начала находить для себя более строгие и женственные образы.Например, несколько дней назад Ксения Собчак поделилась с подписчиками одноцветным деловым нарядом с плиссированной юбкой. Комментаторы были восхищены её элегантным видом. И вот телеведущая шокировала советскую публику своим откровенным нарядом.На днях Леонид Парфёнов презентовал свой новый документально-исторический фильм «Русские грузины». На премьеру Собчак пришла в костюме с приталенным жакетом, который она не стала застёгивать, позволив всем разглядеть полупрозрачный бюстгальтер.Она однозначно сумела привлечь внимание гостей и прессы. Её фотографии с премьеры были опубликованы во многих телеграмм-каналах. Но со своими фолловерами Ксения не стала делиться своим look-ом.