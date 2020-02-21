АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к подругам

Бывшая участница и ведущая проекта «Дом-2» Водонаева, которая недавно спровоцировала шумный скандал заявлением о маткапитале, посетила Государственную Думу. Хотя, стоит признать, побывала она там на правах гостя, для встречи с телеведущей и ныне депутатом Оксаной Пушкиной. Но всё же сочла это событие значимым в своей жизни и поторопилась сообщить об этом своим подписчикам.


В социальной сети Instagram Алена Водонаева разместила фотографию, на которой находится в компании своего адвоката Екатерины Гордон и Оксаны Пушкиной. Телеведущая отметила, что это встреча была очень важна для неё и заложила фундамент настоящего партнерства. Как она надеется, это станет началом времени перемен, когда женщины перестанут давать друг друга в обиду.

Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к подругам

Однако Алёна не было бы собой, если бы не отличилась даже в нижней палате парламента. На видео, которая Алёна выложила в интернет, она похвасталась своим обедом в столовой Государственной Думы. Поражённая невысокими ценами, Водонаева предложила за всех заплатить.

Комментаторы в интернете вовсю отпускают шутки, что этот визит наверняка был не последним. И что на будущих выборах в Думу, которые пройдут в 2021 году, мы можем увидеть бывшую ведущую шоу «Дом-2» в избирательных бюллетенях.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Гоген Солнцев озвучил пенсию своей пожилой…
Длительное использование в рационе блюд с большим количеством жира и углеводов негативно отражается на головном…
Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак…
Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и…
Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Русские…
Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к…
Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея…
Молодой хоккеист Никита Задоров: «Дмитрий Тарасов и так…
Учёные: Молоко и говядина способны вызвать рак толстой…
Звезда «Дом-2» Влад Кадони заменил Андрея Черкасова, не сумевшего справиться с…
Зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ и обезвоживание…
Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказаны популярные косметологические…
Медики рассказали о пользе печеного чеснока для здоровья…
Медики перечислили 8 типов вирусов, способных вызвать герпес у…
Учёные : Употребление перца чили снижает когнитивные функции у пожилых…
Врачи назвали способы уменьшения негативного воздействия алкоголя на…
Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у…
Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от…
Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор…
Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров об измене Насти Голд: «Мы пытались задеть друг…
Первое свидание Дениса Мокроусова и звезды «Дом-2» Алены…
Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о…
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Просмотреть все новости