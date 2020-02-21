Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к подругам





В социальной сети Instagram Алена Водонаева разместила фотографию, на которой находится в компании своего адвоката Екатерины Гордон и Оксаны Пушкиной. Телеведущая отметила, что это встреча была очень важна для неё и заложила фундамент настоящего партнерства. Как она надеется, это станет началом времени перемен, когда женщины перестанут давать друг друга в обиду.Однако Алёна не было бы собой, если бы не отличилась даже в нижней палате парламента. На видео, которая Алёна выложила в интернет, она похвасталась своим обедом в столовой Государственной Думы. Поражённая невысокими ценами, Водонаева предложила за всех заплатить.Комментаторы в интернете вовсю отпускают шутки, что этот визит наверняка был не последним. И что на будущих выборах в Думу, которые пройдут в 2021 году, мы можем увидеть бывшую ведущую шоу «Дом-2» в избирательных бюллетенях.