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Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея Шнурова

Солист скандальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно заявил о роспуске коллектива, принял решение начать политическую карьеру и вступил в «Партию роста». Там он планирует заниматься развитие культуры. Музыкант не исключил своего участия в выборах следующего состава Государственной Думы.

Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея Шнурова

Безусловно, этот поступок музыканта вызвал обширную реакцию. В числе первых прокомментировала решение артиста Ксения Собчак, участвовавшая как кандидат в последних президентских выборах, которую звезда часто упоминал в своих песнях и интервью.

Как сказала Собчак, новое шоу которой не так давно появилось на Первом канале, все слова, который Шнуров произносил в её адрес, были вызваны завистью. По её словам, артист давно мечтал о политической карьере, но не мог себе позволить и поэтому был желчным и саркастичным.


Пользователи социальных сетей считаю совершенно наоборот. По их мнению, для Сергея Шнурова попадание на политический небосвод скорее часть шоу. А Ксения Анатольевна после участия в выборах на главный пост страны больше никогда не сможет вернуться в политику. А её шоу «Док-ток» на федеральном канале, запущенное с большой помпой, пока не выбивается в лидеры рейтингов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:08

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