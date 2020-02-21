Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея Шнурова





Безусловно, этот поступок музыканта вызвал обширную реакцию. В числе первых прокомментировала решение артиста Ксения Собчак, участвовавшая как кандидат в последних президентских выборах, которую звезда часто упоминал в своих песнях и интервью.Как сказала Собчак, новое шоу которой не так давно появилось на Первом канале, все слова, который Шнуров произносил в её адрес, были вызваны завистью. По её словам, артист давно мечтал о политической карьере, но не мог себе позволить и поэтому был желчным и саркастичным.Пользователи социальных сетей считаю совершенно наоборот. По их мнению, для Сергея Шнурова попадание на политический небосвод скорее часть шоу. А Ксения Анатольевна после участия в выборах на главный пост страны больше никогда не сможет вернуться в политику. А её шоу «Док-ток» на федеральном канале, запущенное с большой помпой, пока не выбивается в лидеры рейтингов.