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Звезда «Дом-2» Влад Кадони заменил Андрея Черкасова, не сумевшего справиться с Черно

Даже ведущие телепроекта «Дом-2» стараются не встречаться со сквернословящей и всегда всеми недовольной Александрой Черно. Во время семейного совета на проекте «Спаси свою любовь» Влад Кадони пришел на замену Андрею Черкасову, у которого никак не получалось справиться с беременной Александрой, ведь она уверена, что правда постоянно на её стороне.

Звезда «Дом-2» Влад Кадони заменил Андрея Черкасова, не сумевшего справиться с Черно

Сколько попыток не совершает Кадони, немного опустить на землю «чудовище» Черно, все его попытки остаются ни с чем. И конечно, во всём происходящем, по мнению участницы проекта, всегда виновен Иосиф Оганесян.


Это является закономерным развитием событий. Организаторы телестройки так долго и упорно возносили Александру Черно, что теперь заслуженно пожинают плоды. Девушка даже Андрея Черкасова абсолютно незаслуженно послала по своему любимому адресу. Пожалуй, только Ольга Орлова осталась единственной ведущей, которая не выслушивала извинений от Чернявской за камерами. Организаторы почему-то не хотят показывать, как извиняется Александра, чтобы не быть выкинутой с проекта, больших достоинств в котором она, по собственным словам, не находит. Это очень интересный вопрос, почему мы не видим её извинений и раскаяний, а нам показывают только её сквернословие и абсолютное неуважение ко всем.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:58

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