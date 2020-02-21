Зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ и обезвоживание организма





Зеленый чай пользуется в народе огромной популярностью, поскольку славится своим приятным вкусом и полезными свойствами, но мало кто знает, что у него есть и негативные стороны. Данный напиток нередко используют для похудения, но употреблять его следует с большой осторожностью. В нем содержатся дубильные вещества. Если этих соединений становится очень много, они приводят к негативным последствиям. Следовательно, злоупотреблять им нельзя.Также в нем содержится кофеин, который негативно влияет на работу сердца. Помимо этого зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ, привести к авитаминозу и анемии, вызвать скачки давления, сердечную недостаточность и обезвоживание организма. В свою очередь кофеин - мощный стимулятор для нервной системы, поэтому передозировка чая может вызвать нарушения в работе печени, сердца и пищеварительной системы.При этом необходимо помнить, что зеленый чай при регулярном употреблении может вызвать зависимость, а при злоупотреблении этим напитком нередко возникают головные боли и бессонница. Медики говорят, что потребители должны знать как о полезных свойствах продуктов, так и об опасных моментах.