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Зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ и обезвоживание организма

Зеленый чай может спровоцировать проблемы с работой ЖКТ и обезвоживание организма. Об этом предупреждают эксперты в области диетологии и медики.

Зеленый чай пользуется в народе огромной популярностью, поскольку славится своим приятным вкусом и полезными свойствами, но мало кто знает, что у него есть и негативные стороны. Данный напиток нередко используют для похудения, но употреблять его следует с большой осторожностью. В нем содержатся дубильные вещества. Если этих соединений становится очень много, они приводят к негативным последствиям. Следовательно, злоупотреблять им нельзя.

Также в нем содержится кофеин, который негативно влияет на работу сердца. Помимо этого зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ, привести к авитаминозу и анемии, вызвать скачки давления, сердечную недостаточность и обезвоживание организма. В свою очередь кофеин - мощный стимулятор для нервной системы, поэтому передозировка чая может вызвать нарушения в работе печени, сердца и пищеварительной системы.

При этом необходимо помнить, что зеленый чай при регулярном употреблении может вызвать зависимость, а при злоупотреблении этим напитком нередко возникают головные боли и бессонница. Медики говорят, что потребители должны знать как о полезных свойствах продуктов, так и об опасных моментах.

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Наука / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 07:00

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