Учёные: Молоко и говядина способны вызвать рак толстой кишки





Согласно утверждению медиков из онкологического исследовательского центра в Гейдельберге, дети до первого года жизни не должны употреблять продукты, в которых содержится коровье молоко. В его составе, а также в говядине, может скрываться патоген BMMF, схожий с вирусами и бактериями. Для младенцев данное вещество является очень опасным. В данный период поражение организма патогенными микроорганизмами может привести к раку толстой кишки и другим опасным заболеваниям.Медики считают, защитная функция организма малыша является очень слабой для отражения прямого воздействия канцерогенного вещества. Стоит отметить, что также отсутствует формирование механизма устойчивости, способствующее защите от возникновения онкологических заболеваний в будущем. Исследуя форму и строение вещества, эксперты заявляют, оно представляет собой новый тип патогенных микроорганизмов. Специалисты предполагают, что происходит мутация ДНК в эпителиальных клетках кишечника, а параллельно с этим продолжается воспаление. Последнее в результате и способно вызвать рак толстой кишки.