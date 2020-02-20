Звезда «Дом-2» Илья Яббаров об измене Насти Голд: «Мы пытались задеть друг друга»





Во время эфира программы «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров не смог держать себя в руках и вспомнил Насте Голд тот факт, что у нее была интимная связь с Сергеем Захарьяшем, о которой он даже ничего не подозревал и потом узнал от своего конкурента лично. Это произошло, когда отношения между Ильей и Настей только начали завязываться.Так, Яббаров объяснил, что во время эфира передачи каждому из них хотелось задеть друг друга за живое, а поэтому они и сказали в адрес любимого человека полную чушь.По словам Илья Яббарова, у них с Настей Голд бывают сложности и они часто недопонимают друг друга, а в итоге начинается конфликт. Тем не менее, участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров утверждает, что это бытовые моменты и не более того. В их отношениях были даже случаи, когда доходило до рукоприкладства, но даже в этом, как уверен Яббаров нет ничего криминального.