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Медики рассказали о пользе печеного чеснока для здоровья человека

С древних времен чеснок является не только продуктом питания, но и лечебным растением. Медики рассказали о его пользе для здоровья человека, если съедать всего 6 зубчиков печеного продукта в день.

Целебное действие чеснока может проявляться уже в первые сутки, а в печеном виде он только приумножает свои полезные свойства. Через 60 минут после употребления продукта в пищу желудок начнет его усваивать. После двух-четырех часов чеснок начинает бороться с раковыми клетками, а здоровые защищает от воздействия свободных радикалов. Метаболизм в этот момент ускорится, а из тела выведутся лишняя жидкость и жировые запасы. Спустя шесть-семь часов начнут проявляться антибактериальные свойства растения путем уничтожения болезнетворных бактерий. По прошествии десяти часов питательные вещества, поступившие с пищей, реализуют свое антиоксидантное действие. В течение суток произойдет глубокое очищение организма и его детоксикация.

По результатам ряда исследований показана эффективность чеснока в профилактике многих видов рака. Также это отличное средство при доброкачественной гиперплазии простаты, кистозном фиброзе, сахарном диабете, остеоартрите, сенной лихорадке, диарее путешественников, грибковой инфекции и гриппе. Растение можно употреблять для нормализации уровня холестерина, артериального давления и кровообращения. Следовательно, при его употреблении снижается риск возникновения инфарктов и инсультов.

Сероорганические соединения продукта защищают сердечную мышцу за счет содержащихся в них антикоагулянтов, препятствующих тромбообразованию и исполняющих одну из важных ролей в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 05:00

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