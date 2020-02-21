Медики рассказали о пользе печеного чеснока для здоровья человека





Целебное действие чеснока может проявляться уже в первые сутки, а в печеном виде он только приумножает свои полезные свойства. Через 60 минут после употребления продукта в пищу желудок начнет его усваивать. После двух-четырех часов чеснок начинает бороться с раковыми клетками, а здоровые защищает от воздействия свободных радикалов. Метаболизм в этот момент ускорится, а из тела выведутся лишняя жидкость и жировые запасы. Спустя шесть-семь часов начнут проявляться антибактериальные свойства растения путем уничтожения болезнетворных бактерий. По прошествии десяти часов питательные вещества, поступившие с пищей, реализуют свое антиоксидантное действие. В течение суток произойдет глубокое очищение организма и его детоксикация.По результатам ряда исследований показана эффективность чеснока в профилактике многих видов рака. Также это отличное средство при доброкачественной гиперплазии простаты, кистозном фиброзе, сахарном диабете, остеоартрите, сенной лихорадке, диарее путешественников, грибковой инфекции и гриппе. Растение можно употреблять для нормализации уровня холестерина, артериального давления и кровообращения. Следовательно, при его употреблении снижается риск возникновения инфарктов и инсультов.Сероорганические соединения продукта защищают сердечную мышцу за счет содержащихся в них антикоагулянтов, препятствующих тромбообразованию и исполняющих одну из важных ролей в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.