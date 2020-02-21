Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказаны популярные косметологические процедуры





Наибольшей популярностью в данной сфере пользуется чистка лица, однако эта процедура не подходит людям с определенными диагнозами. Например, ее нельзя проводить клиентам, у которых выявлены гнойно-вирусные заболевания, гипертония, бронхиальная астма, опухоли и новообразования. Это следует учитывать перед тем как обратиться к косметологу. Здоровые люди в свою очередь смогут избавиться благодаря этой процедуре от акне, угревой сыпи, расширенных пор и камедонов. Для них чистка лица может стать настоящим спасением.Медики утверждают, что не следует относиться к состоянию кожи пренебрежительно, но прежде чем обратиться к косметологу, не лишним будет пройти обследование и узнать о своих диагнозах, которые могут оказаться противопоказанием к некоторым манипуляциям. При этом специалисты не сомневаются, что любые проблемы с кожей лица можно решить, главное подойти к этому ответственно.