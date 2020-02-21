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Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказаны популярные косметологические процедуры

Профильные эксперты назвали заболевания, при которых могут быть противопоказаны многие популярные косметологические процедуры. Специалисты утверждают, что данное направление в косметологии требует ответственного подхода.
Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказаны популярные косметологические процедуры

Наибольшей популярностью в данной сфере пользуется чистка лица, однако эта процедура не подходит людям с определенными диагнозами. Например, ее нельзя проводить клиентам, у которых выявлены гнойно-вирусные заболевания, гипертония, бронхиальная астма, опухоли и новообразования. Это следует учитывать перед тем как обратиться к косметологу. Здоровые люди в свою очередь смогут избавиться благодаря этой процедуре от акне, угревой сыпи, расширенных пор и камедонов. Для них чистка лица может стать настоящим спасением.

Медики утверждают, что не следует относиться к состоянию кожи пренебрежительно, но прежде чем обратиться к косметологу, не лишним будет пройти обследование и узнать о своих диагнозах, которые могут оказаться противопоказанием к некоторым манипуляциям. При этом специалисты не сомневаются, что любые проблемы с кожей лица можно решить, главное подойти к этому ответственно.

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Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 06:00

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