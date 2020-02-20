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Первое свидание Дениса Мокроусова и звезды «Дом-2» Алены Рапунцель

Молодой человек вовсю начал ухаживать за своей возлюбленной. Так, Денис Мокроусов подготовил для звезды проекта «Дом-2» Алены Рапунцель сюрприз, который ее смог по-настоящему удивить и пришелся по сердцу.

Первое свидание Дениса Мокроусова и звезды «Дом-2» Алены Рапунцель

В этот понедельник на телестройке, наконец, появился новый ухажер молодой мамы Алены Рапунцель. Он работает массажистом, а девушка ходила к нему на сеансы, чтобы избавиться от жутких болей, которые были у нее в спине. Пока молодой человек будет жить в спальне для парней, так как ребята хотят лучше узнать друг друга. Так, они уже успели объявить себя парой, но на данный момент ограничили свое общение встречами.

Для Алены Денис подготовил очень необычный, но трогательный сюрприз. Мужчина выложил на асфальте сердце из шаров и усыпал его лепестками роз, а ко всему преподнес Алене Рапунцель букет. Когда Денис дарил цветы, то явно волновался, потому что даже немного путал слова.


Помимо этого, пара потанцевала, Денис Мокроусов в адрес Алены Рапунцель сказал множество лестных комментариев и отметил, что у него просто прекрасная и волевая девушка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:01

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