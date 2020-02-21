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Медики перечислили 8 типов вирусов, способных вызвать герпес у человека

Медики составили список из 8 типов вирусов, которые способны вызвать герпес у человека. Они утверждают, что инфекция может поражать внутренние органы и представлять опасность для женщин во время беременности.

Вирус герпеса поражает нервную систему и вызывает ноющие и жгучие боли. Они не слишком интенсивные, однако это может продолжаться долго и мучительно. Неустойчивость является главным признаком инфекции. Известны 8 типов вирусов, которые способны возбудить герпес у человека. Первые два типа являются причиной простого герпеса. Третьему типу присуще развитие ветряной оспы или ветрянки. Поражение кожи в виде пятен, проходящее по линии нервных окончаний, характерно для опоясывающего лишая. Четвертый тип – вирус Эпштейна-Барр вызывает поражение внутренних тканей организма и может не иметь внешних признаков. Пятый тип является причиной цитомегаловирусной инфекции, представляющей опасность для женщин во время беременности.

Типы 6, 7, 8 на данный момент проходят этап изучения. Медики считают, они могут вызывать синдром хронической усталости. Вирус передаётся через личный контакт, воздушно-капельным путем или при использовании бытовых предметов. Он попадает в лимфу, кровь, внутренние органы, нервную систему. Вирус может переноситься бессимптомно долгие годы. Признаки заболевания могут спровоцировать длительный стресс, снижение иммунитета, переохлаждение, возникновение сопутствующих болезней. Подтверждение наличия вируса можно сделать, используя лабораторную диагностику. Очень важно установить, насколько он активен в организме.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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