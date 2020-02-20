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Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на телепроекте

Накануне, в одно из эфиров Ксения Бородина рассказала о скорых нововведениях в формате телешоу «Дом-2». Эти перемены направлены на привлечение зрителей более солидного возраста.

Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на телепроекте

Почти целую неделю Татьяна Владимировна ходит в расстроенных чувствах и собирается покинуть проект. Её обидела старшая дочь Ольга Рапунцель своим пренебрежительным отношением. Кроме этого мама Рапунцелей вспомнила о своих родителях, которые остались одни во Владивостоке. При этом она рассказала, что дома её приезда ждёт возлюбленный, некий Александр. Теперь же Григорьевской-старшей разрешили привести его с собой на телешоу.


Телеведущая, беседуя с Татьяной Владимировной, проговорилась про перемены в формате шоу. Она предложила не только приехать женщине на проект с женихом, а участвовать им, как паре, в повседневной жизни телестройки. Со слов телеведущей, им предоставят собственное жильё, но она, как и прежде, сможет навещать дочек и нянчиться со своими внуками.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:49

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