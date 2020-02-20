Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую грудь
Ведущая скандального реалити «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула свой пиджак и все в очередной раз заметили, что грудь звезды все-таки стала в разы больше. Версий, что случилось с бюстом певицы у пользователей социальных сетей сразу несколько.
Известно, что ранее в адрес ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой неоднократно говорили, что у нее совсем маленькая грудь, как у девочки подростка. Сама Ольга на протяжении долгого времени с этим ничего не делала. Но вот во время последнего отдыха телеведущей ее поклонники заметили, что грудь приобрела объем. Изначально было много споров и некоторые даже отмечали, что это просто всем показалось.
Однако одна из последних фотографий наглядно продемонстрировала, что изменения все-таки есть. Так, Ольга специально расстегнула свой пиджак и показала грудь, которая стала выглядеть просто шикарно. Пока, правда неясно, сделали ли Ольга Бузова пластическую операцию или просто наконец смогла подобрать себе правильно белье. Сама Ольга Бузова пока эту тему никак не комментирует.
Известно, что ранее в адрес ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой неоднократно говорили, что у нее совсем маленькая грудь, как у девочки подростка. Сама Ольга на протяжении долгого времени с этим ничего не делала. Но вот во время последнего отдыха телеведущей ее поклонники заметили, что грудь приобрела объем. Изначально было много споров и некоторые даже отмечали, что это просто всем показалось.
Однако одна из последних фотографий наглядно продемонстрировала, что изменения все-таки есть. Так, Ольга специально расстегнула свой пиджак и показала грудь, которая стала выглядеть просто шикарно. Пока, правда неясно, сделали ли Ольга Бузова пластическую операцию или просто наконец смогла подобрать себе правильно белье. Сама Ольга Бузова пока эту тему никак не комментирует.