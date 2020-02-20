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Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в Германии

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в Германии. По словам циркового артиста, поводов для переживания нет.
Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в Германии

Информация о срочной операции, которую провели в Германии Эдгарду Запашному, появилась в аккаунте артиста в Instagram накануне. Знаменитость сразу предупредил, что поводов для волнений нет. Операцию проводили лучшие немецкие медики. Ему удалили спинную грыжу. По словам артиста, уже совсем скоро он сможет приступить к работе и даже поднимет на своих плечах льва. В свою очередь помощник артиста Галина Тарелко сообщила, что Запашный вернется в Москву через неделю. В настоящее время звезда чувствует себя хорошо, поэтому планирует в ближайшее время выйти на арену.

Представитель Эдгарда Запашного подчеркнула, что в Германии он находится один, поскольку летает туда обычно без поддержки членов семьи. На следующей неделе артист прибудет в Москву, но это будет зависеть от его самочувствия и решения врачей.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 22:00

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