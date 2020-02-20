Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в Германии

Информация о срочной операции, которую провели в Германии Эдгарду Запашному, появилась в аккаунте артиста в Instagram накануне. Знаменитость сразу предупредил, что поводов для волнений нет. Операцию проводили лучшие немецкие медики. Ему удалили спинную грыжу. По словам артиста, уже совсем скоро он сможет приступить к работе и даже поднимет на своих плечах льва. В свою очередь помощник артиста Галина Тарелко сообщила, что Запашный вернется в Москву через неделю. В настоящее время звезда чувствует себя хорошо, поэтому планирует в ближайшее время выйти на арену.Представитель Эдгарда Запашного подчеркнула, что в Германии он находится один, поскольку летает туда обычно без поддержки членов семьи. На следующей неделе артист прибудет в Москву, но это будет зависеть от его самочувствия и решения врачей.