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Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в «Содержанках»

Создатели популярного сериала «Содержанки» приняли решение словить хайп на конфликте Максима Виторгана с Константином Богомоловым. Так, они вспомнили о том, что между двумя звездами еще в прошлом году случился не очень приятный инцидент.

Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в «Содержанках»

Так, в одной из новых серий фильма «Содержанки» вспомнили о драке Максима Виторгана со знаменитым режиссером Константином Богомоловым. Возможно, Константин до сих пор не может простить своему сопернику тот факт, что в этой стычке ему сломали нос. Ко всему прочему о их рукоприкладстве еще долго вспоминали в прессе, а также много шутили.

На этот раз о произошедшем вспомнил и сам Константин Богомолов. Так, в одном из эпизодов в фильме, который отчасти придумывает Богомолов, один из героев по имени Семен Штейнберг смотрит видео, где двое мужчин катаются по полу, а после произносит: «Это позор. Какой-то Богомолов с Виторганом». Естественно, что большинство зрителей пришли к выводу, что Богомолов так и не смог простить Виторгану свой позор.


Тем не менее, на данный момент Константин Богомолов счастлив в браке с Ксенией Собчак, а Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:12

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