Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в «Содержанках»





Так, в одной из новых серий фильма «Содержанки» вспомнили о драке Максима Виторгана со знаменитым режиссером Константином Богомоловым. Возможно, Константин до сих пор не может простить своему сопернику тот факт, что в этой стычке ему сломали нос. Ко всему прочему о их рукоприкладстве еще долго вспоминали в прессе, а также много шутили.На этот раз о произошедшем вспомнил и сам Константин Богомолов. Так, в одном из эпизодов в фильме, который отчасти придумывает Богомолов, один из героев по имени Семен Штейнберг смотрит видео, где двое мужчин катаются по полу, а после произносит: «Это позор. Какой-то Богомолов с Виторганом». Естественно, что большинство зрителей пришли к выводу, что Богомолов так и не смог простить Виторгану свой позор.Тем не менее, на данный момент Константин Богомолов счастлив в браке с Ксенией Собчак, а Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе.