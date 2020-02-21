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Врачи назвали способы уменьшения негативного воздействия алкоголя на организм

Всем известно, что употребление алкоголя негативно влияет на организм. Медики назвали несколько способов, с помощью которых можно уменьшить его плохое воздействие на человека.
Врачи назвали способы уменьшения негативного воздействия алкоголя на организм

Спортивные нагрузки необходимы до и после принятия алкоголя, потому что с помощью них организм очищается быстрее и начинает выводить токсичные вещества. Перед застольем нужно выпить стакан воды, во время него и по его окончании тоже необходимо продолжать пить воду, так как спирт «осушает» организм и приводит к обезвоживанию.

Не стоит закусывать после выпитого любой вредной пищей. Оптимальным вариантом являются фрукты и овощи, а также вареные и пареные блюда. Основой любого алкоголя является этанол, который сам по себе является вредным. Употребляя некачественный алкоголь, в организм человека кроме спирта попадает куча других примесей, которые влияют на него еще хуже. Поэтому в магазине лучше отдать предпочтение более качественным напиткам.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 02:00

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