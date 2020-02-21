Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у человека





Звон или шум в ушах часто связаны с данной проблемой. Звуки могут быть прерывистыми или постоянными, а также имеют высоту и громкость. Затем в список вошла забывчивость, так как стресс является виновником негативных изменений в разных частях головного мозга.Кроме того, он разрушает иммунную систему, провоцируя развитие приступов аллергии. Медики отметили, что скрип зубами ночью тоже связан с данной проблемой, а также это относится к чрезмерной возбудимости у взрослых или детей перед отдыхом.