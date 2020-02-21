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Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у человека

Многие люди думают, что мышечные спазмы и болевые ощущения в области спины или шеи являются симптомами стресса. Медики назвали малоизвестные сигналы тела, на которые стоит обратить внимание.
Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у человека

Звон или шум в ушах часто связаны с данной проблемой. Звуки могут быть прерывистыми или постоянными, а также имеют высоту и громкость. Затем в список вошла забывчивость, так как стресс является виновником негативных изменений в разных частях головного мозга.

Кроме того, он разрушает иммунную систему, провоцируя развитие приступов аллергии. Медики отметили, что скрип зубами ночью тоже связан с данной проблемой, а также это относится к чрезмерной возбудимости у взрослых или детей перед отдыхом.

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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00

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