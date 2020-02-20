АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении Собчак

По мнению известного политического журналиста Олега Кашина, в Кремле внимательно наблюдают за телеведущей Ксенией Собчак. Он считает, что это связано с деятельностью отца светской львицы Анатолия Собчака.

«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении Собчак

По словам писателя и политического обозревателя Олега Кашина, прозвучавшего в интервью для радио «Комсомольская правда», президенту не безразлична судьба известной телеведущей. «Когда она спотыкается, её держат за локоть», – заявил журналист. При этом Кашин отмечает, что открыто Кремль, конечно же, не поддерживает Ксению Собчак и не оказывает какую-либо ресурсную помощь.


Всё дело в том, что, будучи мэром Санкт-Петербурга, Собчак принимал активное участие в предвыборной гонке и агитировала за кандидатуру нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом он не сидел на месте, а совершал поездки по стране и проводил встречи с жителями.

Напомним, что 19 февраля исполнилось 20 лет, как ушёл из жизни Анатолий Собчак. Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвящённых этому трагическому событию.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Общество
Добавил: Joker Сегодня, 20:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать…
Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением…
Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в…
Хейли Бибер заявила, что навредила себе противозачаточными…
Ирина Шейк поздравила с днём рождения фотографа Мерта…
«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении…
Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной…
Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её…
Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на…
В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о планах на…
Королева Елизавета II передумала лишать привилегий принца Гарри и Меган…
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения…
Елизавета Пескова не считает себя…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской…
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты…
В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из…
Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить…
Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в…
Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться…
Просмотреть все новости