«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении Собчак





По словам писателя и политического обозревателя Олега Кашина, прозвучавшего в интервью для радио «Комсомольская правда», президенту не безразлична судьба известной телеведущей., – заявил журналист. При этом Кашин отмечает, что открыто Кремль, конечно же, не поддерживает Ксению Собчак и не оказывает какую-либо ресурсную помощь.Всё дело в том, что, будучи мэром Санкт-Петербурга, Собчак принимал активное участие в предвыборной гонке и агитировала за кандидатуру нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом он не сидел на месте, а совершал поездки по стране и проводил встречи с жителями.Напомним, что 19 февраля исполнилось 20 лет, как ушёл из жизни Анатолий Собчак. Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвящённых этому трагическому событию.