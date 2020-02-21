Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от бессонницы





Вполне закономерно, что люди, имеющие те или иные виды нарушения сна, сталкиваются со стрессом гораздо чаще как в физическом, так и эмоциональном плане. Правило работает и в обратную сторону: люди, проводящие большую часть времени в психическом напряжении и имея соматические недуги, такие как расстройства ЖКТ, гипервентиляцию легких и астму, боли в сердце и грудине, имеют более низкое качество ночного отдыха.Опрос проводился среди 2515 человек и показал, что в группу риска входят женщины, старики, безработные и имеющие малый уровень дохода люди, а также одинокие представители двух полов.