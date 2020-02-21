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Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от бессонницы

Германские ученые из Университета в Майнце провели исследование и выяснили, какие категории граждан чаще всего страдают от бессонницы. Причиной анализа стали отчеты медиков, согласно которым нарушения сна – это недооцененная причина многих заболеваний и ДТП.
Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от бессонницы

Вполне закономерно, что люди, имеющие те или иные виды нарушения сна, сталкиваются со стрессом гораздо чаще как в физическом, так и эмоциональном плане. Правило работает и в обратную сторону: люди, проводящие большую часть времени в психическом напряжении и имея соматические недуги, такие как расстройства ЖКТ, гипервентиляцию легких и астму, боли в сердце и грудине, имеют более низкое качество ночного отдыха.

Опрос проводился среди 2515 человек и показал, что в группу риска входят женщины, старики, безработные и имеющие малый уровень дохода люди, а также одинокие представители двух полов.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 00:00

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