Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин Эрнст»
Поклонники и коллеги давно знают о желании Александра Панайотова представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Не теряет надежды молодой артист стать участником состязания и в 2020 году. Музыкальные критики считают, что от кандидата на самом деле ничего не зависит, так как его судьбу будет решать Константин Эрнст.
По словам профильного эксперта Артура Гаспаряна, даже попадание в различные шорт-листы претендентов на участие в «Евровидении» не имеют никакого значения. Музыканты могут надеяться только на удачу, тем более что в России нет открытого отборочного конкурса, где Панайотов мог бы выбрать для себя счастливый билет. Критик отметил, по его информации, решение принимает только один человек, и это генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Гаспарян считает, что никакие шорт-листы не имеют значения. Никто не знает, какой мозговой штурм происходит в голове Константина Эрнста. Все остается покрыто завесой тайны и о том, какие кандидатуры он может рассматривать, не знает даже ближайшее окружение.
По словам профильного эксперта Артура Гаспаряна, даже попадание в различные шорт-листы претендентов на участие в «Евровидении» не имеют никакого значения. Музыканты могут надеяться только на удачу, тем более что в России нет открытого отборочного конкурса, где Панайотов мог бы выбрать для себя счастливый билет. Критик отметил, по его информации, решение принимает только один человек, и это генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Гаспарян считает, что никакие шорт-листы не имеют значения. Никто не знает, какой мозговой штурм происходит в голове Константина Эрнста. Все остается покрыто завесой тайны и о том, какие кандидатуры он может рассматривать, не знает даже ближайшее окружение.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:32