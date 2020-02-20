Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин Эрнст»





По словам профильного эксперта Артура Гаспаряна, даже попадание в различные шорт-листы претендентов на участие в «Евровидении» не имеют никакого значения. Музыканты могут надеяться только на удачу, тем более что в России нет открытого отборочного конкурса, где Панайотов мог бы выбрать для себя счастливый билет. Критик отметил, по его информации, решение принимает только один человек, и это генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.Гаспарян считает, что никакие шорт-листы не имеют значения. Никто не знает, какой мозговой штурм происходит в голове Константина Эрнста. Все остается покрыто завесой тайны и о том, какие кандидатуры он может рассматривать, не знает даже ближайшее окружение.