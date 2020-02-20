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Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать отцом

Последние десятилетия происходит увеличение числа бесплодных браков из-за патологий репродуктивной системы одного или обоих супругов. Медики назвали факторы, негативно отражающиеся на мужском здоровье и фертильности сперматозоидов.
Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать отцом


Табак имеет плохое влияние на весь организм в целом, ведь он содержит, кроме никотина, десятки других отравляющих веществ, которые повышают риск образования тромбов и увеличивают количество «плохого» холестерина, способствуя развитию атеросклероза.

Переизбыток алкоголя в крови может вызывать проблемы с эрекцией, являясь ядом для тестикул, в которых происходит производство и созревание сперматозоидов. Фитоэстрогены, содержащиеся в пенных напитках, снижают шансы спермы на оплодотворение. Недостаточное количество витаминов и микроэлементов могут препятствовать образованию сперматозоидов.

Лишний вес и ожирение приводят к нарушению деятельности репродуктивной системы за счет биологических изменений. Эффект метаболических нарушений, зависящих от значения ИМТ, понижает способность к оплодотворению.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:23

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