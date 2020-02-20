Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать отцом





Табак имеет плохое влияние на весь организм в целом, ведь он содержит, кроме никотина, десятки других отравляющих веществ, которые повышают риск образования тромбов и увеличивают количество «плохого» холестерина, способствуя развитию атеросклероза.Переизбыток алкоголя в крови может вызывать проблемы с эрекцией, являясь ядом для тестикул, в которых происходит производство и созревание сперматозоидов. Фитоэстрогены, содержащиеся в пенных напитках, снижают шансы спермы на оплодотворение. Недостаточное количество витаминов и микроэлементов могут препятствовать образованию сперматозоидов.Лишний вес и ожирение приводят к нарушению деятельности репродуктивной системы за счет биологических изменений. Эффект метаболических нарушений, зависящих от значения ИМТ, понижает способность к оплодотворению.