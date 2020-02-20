Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением ребенка





Александр Панайотов до недавних пор считался одним из самых завидных холостяков России, но в один прекрасный момент перестал скрывать изменения в личной жизни. У певца появилась любимая женщина, которая делает его по-настоящему счастливым. Более того, пара мечтает о пополнении семейства. Когда это может произойти, Александр Панайотов не знает, но признает, что они в этом направлении усиленно трудятся. Более того, процесс идет успешно и плодотворно. Многие поклонники считают, что артист задел эту тему не просто так, в светских кругах дано поговаривают, что возлюбленная певца уже находится в «интересном» положении.Панайотов признался, что несколько лет назад встречался с экстрасенсом, который предсказал события на ближайшее будущее. Пока все они сбываются. Поскольку артист так уверен в грядущем отцовстве? можно предположить, что среди прочего маг рассказал ему и о рождении ребенка.