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Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением ребенка

Александр Панайотов признался, что они с возлюбленной плодотворно трудятся над решением проблемы рождения ребенка. Как ему предсказали гадалки, стать отцом он может уже в ближайшее время.
Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением ребенка

Александр Панайотов до недавних пор считался одним из самых завидных холостяков России, но в один прекрасный момент перестал скрывать изменения в личной жизни. У певца появилась любимая женщина, которая делает его по-настоящему счастливым. Более того, пара мечтает о пополнении семейства. Когда это может произойти, Александр Панайотов не знает, но признает, что они в этом направлении усиленно трудятся. Более того, процесс идет успешно и плодотворно. Многие поклонники считают, что артист задел эту тему не просто так, в светских кругах дано поговаривают, что возлюбленная певца уже находится в «интересном» положении.

Панайотов признался, что несколько лет назад встречался с экстрасенсом, который предсказал события на ближайшее будущее. Пока все они сбываются. Поскольку артист так уверен в грядущем отцовстве? можно предположить, что среди прочего маг рассказал ему и о рождении ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:18

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