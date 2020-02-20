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Ирина Шейк поздравила с днём рождения фотографа Мерта Аласа

Ирина Шейк на своей странице в Instagram опубликовала снимок, где предстала в компании знаменитого фотографа Мерта Аласа. Она проникновенно поздравила его с днём рождения и отметила, что у них очень много совместных воспоминаний и их невозможно сосчитать.

Ирина Шейк давно работает с Мертом Аласом, одним из самых востребованных фотографов в мире моды. Он совместно со своим партнером Маркусом Пигготтом делал фотографии модели для обложки британского Vogue, который выйдет в марте. На опубликованном снимке Шейк предстала в белом платье с минимальным макияжем на лице. Её рука лежит на плече фотографа и она целует его в щеку. Знаменитость поздравила турецкого мастера. Она назвала его рахат-лукумом и направила к нему лучи любви и поцелуи. Мерт Алас, в свою очередь, эмоционально отреагировал на её публикацию и поблагодарил, назвав сладкой русской девочкой. Стоит отметить, фото-дуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта является самым известным и модным.

Они могут похвастаться сотрудничеством с лучшими глянцевыми журналами. Им предлагают снимать рекламные кампании для Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Armani Jeans, Roberto Cavalli, Bvlgari и других мировых брендов. Знаменитости также приложили руку к созданию легендарного календаря Pirelli в 2006 году, признанным самым откровенным за всю историю. В качестве моделей для фотографий выступили Кейт Мосс, Наталья Водянова, Жизель Бундхен, Дженнифер Лопес, Гиневра ван Синус и Карен Элсон. Отмечается, что певица Мадонна очень ценит снимки, сделанные Аласом. Среди знаменитостей, с которыми он любит работать также есть Скарлетт Йоханссон, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и другие. Он часто сотрудничает с Ириной Шейк. Между ним и моделью очень тёплые дружеские отношения.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:05

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