Хейли Бибер заявила, что навредила себе противозачаточными препаратами





Представительнице знаменитой голливудской династии и младшей дочери актера Стивена Болдуина Хейли Бибер на данный момент 23 года, а ее мужу - 25. В 2018 они стали супругами, а спустя год устроили пышное свадебное торжество. С тех пор в Сети с завидной регулярностью появляются слухи о беременности селебрити, но каждый раз эта информация не находит своего подтверждения. Что происходит в жизни знаменитых супругов, рассказала Хейли Бибер. По словам модели, она подошла к вопросу контрацепции ответственно, однако прием лекарственных препаратов негативно повлиял на ее здоровье.Спустя два года после употребления противозачаточных таблеток у нее произошел скачок гормонов. При этом сильно пострадала кожа. По словам Бибер, она поняла, что серьезно навредила организму. Знаменитая американка призналась, что они с супругом задумываются о детях, но пока к столь ответственному шагу не готовы. К тому же модель убеждена, что им еще необходимо поработать над отношениями.