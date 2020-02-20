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Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной.

Любовь Успенская откровенно высказалась после разрыва с дочерью Татьяной Плаксиной. Ранее единственная наследница знаменитой исполнительницы шансона выступила с разоблачительным заявлением в адрес матери.
Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной.

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина обвинила свою мать Любовь Успенскую в том, что та держит ее взаперти и поднимает на нее руку, что и привело к конфликту. После этого она собрала вещи и улетела к отцу в Америку из особняка звезды. Певица прокомментировала конфликт в своем Instagram-аккаунте.

«Знаете, что такое действительно доброе утро? Когда, проснувшись, ты чувствуешь себя свободным человеком. От ненужных людей, обременяющих обстоятельств и негатива. Когда чувствуешь легкость в душе и в теле. Сегодня, проснувшись, я почувствовала эту свободу. Это утро действительно стало добрым, как и весь день в итоге. Желаю и вам, друзья, обрести это безумно важное состояние», — написала артистка.

На пост отреагировала давняя подруга Любови Успенской и коллега по цеху – певица Слава. «Люблю, Любу люблю», − ответила она. Большая часть подписчиков под записью тоже поддержали кумира и посоветовали не опускать руки. Преодолеть все трудности исполнительнице помогла любимая работа, в которую она погрузилась полностью. «Только музыка исцеляет меня», — заявила Успенская.

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ШоуБиз
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:00

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