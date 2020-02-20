Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной.

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина обвинила свою мать Любовь Успенскую в том, что та держит ее взаперти и поднимает на нее руку, что и привело к конфликту. После этого она собрала вещи и улетела к отцу в Америку из особняка звезды. Певица прокомментировала конфликт в своем Instagram-аккаунте.«Знаете, что такое действительно доброе утро? Когда, проснувшись, ты чувствуешь себя свободным человеком. От ненужных людей, обременяющих обстоятельств и негатива. Когда чувствуешь легкость в душе и в теле. Сегодня, проснувшись, я почувствовала эту свободу. Это утро действительно стало добрым, как и весь день в итоге. Желаю и вам, друзья, обрести это безумно важное состояние», — написала артистка.На пост отреагировала давняя подруга Любови Успенской и коллега по цеху – певица Слава. «Люблю, Любу люблю», − ответила она. Большая часть подписчиков под записью тоже поддержали кумира и посоветовали не опускать руки. Преодолеть все трудности исполнительнице помогла любимая работа, в которую она погрузилась полностью., — заявила Успенская.