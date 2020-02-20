Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на юморе»





В последнее время Сергей Соседов часто выступает с критикой в адрес Аллы Пугачевой. В основном заявления музыкального эксперта, который, к слову, ранее был ярым поклонником Примадонны, касаются ее грандиозного шоу в Кремлевском дворце и выступления в столице Беларуси. Впрочем, в этот раз, он постарался дать объективную оценку легендарной певице. Соседов считает, что Алла Пугачева получила от шоубиза все, что только могла, поэтому ее возвращение он не рассматривает как попытку вернуть былую популярность или заработать. В настоящее время у певицы есть все, что она могла бы себе пожелать, а подобными концертами она просто развлекается.При этом критик считает, что личные отношения Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным построены на юморе. Шоумен не часто видится с супругой, поскольку вынужден много работать, но в свободное время он с удовольствием развлекает 70-летнюю избранницу своими шутками. По причине большой занятости мужа Алла Борисовна с удовольствием занимается воспитанием детей и часто встречается с друзьями. Ни первые, ни вторые ей не дают скучать.Примечательно, что Алла Пугачева не обижается на критику Соседова. Она говорит, что «Сергей - очень хороший человек», просто ему нужно зарабатывать деньги.